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Kibariye kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kibariye’nin gerçek adı nedir?

11.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Kibariye kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kibariye’nin gerçek adı nedir?

Sevilen sanatçı Kibariye, arama motorları üzerinden en çok araştırılan isimlerinden biri. Uzun süredir ekranlara çıkmayan, magazinden uzakta hayatına devam eden Kibariye, birçok kişi tarafından merak ediliyor. En son Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programına konuk olduktan sonra, “Kibariye kimdir?”, “Kibariye, kaç yaşında ve evli mi?”, “Kibariye’nin gerçek adı nedir?” Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kibariye kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kibariye’nin gerçek adı nedir?

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Kibariye’nin hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Söylediği şarkılarla birçok kişiyi derinden etkilemeyi başaran Kibariye kimdir? Kibariye’nin gerçek adı nedir? Detaylar haberimizde…

KİBARİYE KİMDİR?

Kibariye olarak bilinen pop-arabesk şarkıcısının gerçek adı Bahriye Tokmak’tır. 10 Ağustos 1960 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kapaklı Köyü’nde doğmuştur. Ailesinin maddi durumu sebebi ile hiç okula gidemeyen Kibariye, ilk olarak Akhisar’da bir gazinoda sahne aldı. Daha sonra İzmir Fuarı’nda sahne almaya başlayan Kibariye, fuara gelen sanatçıların ilgisini çekti ve İzmir’den İstanbul’a geldi. İstanbul’da Stardust Gazinosu’nda sahne almaya başlayan Kibariye’nin kısa süre sonra hayatı değişti. Gelen yılbaşı teklifi ile 1981’de TRT ekranlarında yer aldı. TRT ekranlarında sahne aldıktan sonra ise Kibariye’nin hayatı bir anda değişti.

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İlk Show programı “Darısı Başınıza” isimli evlendirme programında yer aldı. Daha sonra ATV’de “Eğlen Coş İşte Kiboş” ismi ile kendi programını yapmaya başladı. ATV’den ayrılarak Star TV’ye geçen Kibariye, burada da “Kibariye Show” programını yapmaya başladı. Son olarak ise Fox TV’de yer alan “Ben Söylerim” programında jüri üyeliği yapmıştır.

21 Aralık 1979’da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve daha sonra evliliği son buldu. 1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yaptı. Bu evliliğinden Birgül isminde bir kızı oldu.

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Albümleri

  • Kimbilir (1981)
  • Aşkın Adresi (1982)
  • Gelin Ağıtı (1982)
  • İşte Kibariye (1983)
  • Hayat Merdiveni (1985)
  • Kibariye (1986)
  • Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)
  • Hançer (İyimserim) (1987)
  • Sevmenin Bedeli (1987)
  • Avustralya Konseri (1988)
  • Arabesk'in Sultanı (1989)
  • En Büyük Kibariye (1989)
  • Aşk Çemberi (1990)
  • Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)
  • Şarkılara Hayat Veren (1990)
  • Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)
  • Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)
  • Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)
  • İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)
  • Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)
  • Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

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