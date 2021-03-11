Kibariye kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kibariye’nin gerçek adı nedir?

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Kibariye’nin hayat hikayesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Söylediği şarkılarla birçok kişiyi derinden etkilemeyi başaran Kibariye kimdir? Kibariye’nin gerçek adı nedir? Detaylar haberimizde…

KİBARİYE KİMDİR?

Kibariye olarak bilinen pop-arabesk şarkıcısının gerçek adı Bahriye Tokmak’tır. 10 Ağustos 1960 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinin Kapaklı Köyü’nde doğmuştur. Ailesinin maddi durumu sebebi ile hiç okula gidemeyen Kibariye, ilk olarak Akhisar’da bir gazinoda sahne aldı. Daha sonra İzmir Fuarı’nda sahne almaya başlayan Kibariye, fuara gelen sanatçıların ilgisini çekti ve İzmir’den İstanbul’a geldi. İstanbul’da Stardust Gazinosu’nda sahne almaya başlayan Kibariye’nin kısa süre sonra hayatı değişti. Gelen yılbaşı teklifi ile 1981’de TRT ekranlarında yer aldı. TRT ekranlarında sahne aldıktan sonra ise Kibariye’nin hayatı bir anda değişti.

İlk Show programı “Darısı Başınıza” isimli evlendirme programında yer aldı. Daha sonra ATV’de “Eğlen Coş İşte Kiboş” ismi ile kendi programını yapmaya başladı. ATV’den ayrılarak Star TV’ye geçen Kibariye, burada da “Kibariye Show” programını yapmaya başladı. Son olarak ise Fox TV’de yer alan “Ben Söylerim” programında jüri üyeliği yapmıştır.