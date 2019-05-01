Kibariye'nin annesi düğünde ortaya çıktı! Dansıyla olay oldu

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle evlendi. Düğüne çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

"ŞOFEER ŞOFER" SİTEMİYLE HAFIZALARA KAZINDI!

Yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak da torununu yalnız bırakmadı. Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda ilk eşi Tünay Ürek’in kızına ihanet ettiği iddiaları üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım, "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

DÜĞÜNE DANSIYLA DAMGA VURDU

Makbule Tokmak, yıllar sonra torunu Birgül’ün düğününde ortaya çıktı. Pistte sergilediği dansıyla resmen geceye damgasını vurdu.

