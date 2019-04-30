MAGAZİN

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık bugün evleniyor! Karakoldan nikah masasına

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sahnelerin sevilen ismi Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2015 senesinde karakolluk olduğu Bülent Burak Uçak isimli kişiyle bugün Ataköy'de bulunan bir mekanda hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık bugün evleniyor! Karakoldan nikah masasına

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli genç ile 14 yaşında cinsel ilişkiye girmişti. Yaşanan bu olayı duyan aile çılgına dönerek kolluk kuvvetlerine başvurmuş olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri karakolluk olmuştu. Hatta o dönem Birgül Küçükbalçık, reşit olmadığı için devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da girmişti. Birgül, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak 2018 senesinin ekim ayında nişan yüzüklerini taktı.

DÜĞÜN BU AKŞAM

Sözcü'nün haberine göre, Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık bu akşam Ataköy’de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak isimli gençle dünyaevine girecek. Çift, Kibariye’nin Bağdat Caddesi’nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye birgül küçükbalçık evlilik

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