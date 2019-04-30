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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 23:08 | Son Güncelleme

Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık’ın kızı Birgül Küçükbalçık geçen Ekim ayında nişanlandığı Bülent Burak Uçak ile evlendi.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, Salı akşamı Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Burak Uçak ile dünyaevine girdi.

kibariye

Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan 1+1 büyüklüğündeki evine yerleşecek.


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Kibariye kibariye kızı birgül

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