Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Kibariye'nin k\u0131z\u0131 Birg\u00fcl K\u00fc\u00e7\u00fckbal\u00e7\u0131k, Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 Atak\u00f6y'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir t\u00f6renle Burak U\u00e7ak ile d\u00fcnyaevine girdi.\n\n\u00c7ift, Kibariye'nin Ba\u011fdat Caddesi'nde bulunan 1+1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki evine yerle\u015fecek.\nKimse bunu beklemiyordu! Bir anda pe\u00e7elerle i\u00e7eri girdiler ve...\u0130brahim Tatl\u0131ses'ten \u0130zmir itiraf\u0131! "A\u015fk"\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Dilber Ay son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum