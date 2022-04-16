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Kibariye'nin kızı kuaförün parasını ödemeden kaçmıştı! Flaş gelişme

16.04.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre parasını ödemeden kaçtıKibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre parasını ödemeden kaçtı

Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.İşyeri sahibi Fuat Tanış “ Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız”demişti.

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KIZININ 2 BİN 500 LİRALIK BORCUNU ÖDEDİ

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.
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OLAYI HABERDEN ÖĞRENMİŞLER!

İşyeri sahibi Fuat Tanış “2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş. Kendisi de haberlerde duymuş. Bu sabah geldi ,ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı." diye konuştu.


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Kibariye
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