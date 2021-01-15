MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kibariye'nin torunundan ilk fotoğraf geldi! Dedesinin kopyası

Kibariye'nin torunundan ilk fotoğraf geldi! Dedesinin kopyası

15.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kibariye'nin torunundan ilk fotoğraf geldi! Dedesinin kopyası

Arabeskin güçlü seslerinden olan Kibariye ve Ali Küçükbalçık'ın kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Dede Ali Küçükbalçık torununun ilk fotoğrafını paylaştı. Torun ile dedenin benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık da kameralar önünde büyüyen ünlü çocuklardan biri. Küçükbalçık'ı herkes annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanıdı.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_8781_10_b

Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_6611_3_b

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_4148_4_b

Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_2471_5_b

Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulurken, Kibariye'nin torunundan ilk fotoğraf geldi.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_9564_2_b

Dede Ali Küçükbalçık torununun ilk fotoğrafını paylaştı. Bebeğin adını Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, "Aras" koydu. Minik Aras'ın dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_8305_9_b

Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye'nin, o günden beri kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi.

kibariye-nin-torunundan-ilk-fotograf-geldi-hik-719016_2518_6_b
Birgül Küçükbalçık son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Cinsel fantezileri şoke etti! Eski sevgiliden olay itirafCinsel fantezileri şoke etti! Eski sevgiliden olay itiraf
9 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi!9 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

Bir il bu doktoru arıyor! İşte son görüntüsü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Diğer Haberler

Armie Hammer hakkında eski sevgiliden bomba iddialar! 'Senden bir ısırık...'

Cinsel fantezileri şoke etti! Eski sevgiliden olay itiraf

Şebnem Dönmez kimdir? Son hali çok konuşuldu! Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli?

Son hali çok konuşuldu! İşte yaşı...

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 15 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta'da elenen belli oldu

Öykü Serter hakkında soruşturma açıldı! Tepkisi olay oldu

Soruşturma şoku! Cevabı olay oldu...

50 kilo veren Catherine Tyldesley: Merdiven çıkamıyordum

Tam 50 kilo verdi! Eski halini paylaşıp...

Katie Price'ın zorlu kararı! Oğlunu bakım evine bırakacak

Onu böyle görmeye alıştık! Hüzünlendiren açıklama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.