Kibariye'nin torunundan ilk fotoğraf geldi! Dedesinin kopyası

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık da kameralar önünde büyüyen ünlü çocuklardan biri. Küçükbalçık'ı herkes annesinin ve babasının yanında küçük bir kız çocuğuyken tanıdı.

Ancak geçen zaman küçük kızı öyle bir değiştirdi ki görenler hayret etti.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına almıştı.

Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül değişimi ile de çok konuşulurken, Kibariye'nin torunundan ilk fotoğraf geldi.

Dede Ali Küçükbalçık torununun ilk fotoğrafını paylaştı. Bebeğin adını Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, "Aras" koydu. Minik Aras'ın dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye'nin, o günden beri kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi.



Birgül Küçükbalçık son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyordu.

