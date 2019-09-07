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Kibariye'yi kızdıran Ali Küçükbalçık sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kibariye’ye “Bodrum’daki 3 milyon liralık evinizi eşinizin borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız haberleri doğru mu” sorusuna tepki gösterdi.

Kibariye'yi kızdıran Ali Küçükbalçık sorusu

Halil Sezai ve Kibariye, ilk kez aynı sahneyi paylaştı. İki isim, “Halkın Yıldızları” konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerle buluştu.

Soruları da yanıtlayan iki şarkıcı, “İlk defa beraber sahne alıyoruz ama son olmayacak” dedi.

Kibariye, sürpriz projelerini de açıkladı: “Halil Sezai’nin o kadar leziz bir ses rengi var ki, ağlamamak mümkün değil. Oyunculuk da yapıyor. Oyunculuğa benim de merakım var. Rica ettim beraber bir tiyatroda oynayalım diye, kafamızda çok güzel şeyler var.”

'BENİM AĞZIMDAN ÇIKMAYAN HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN'

Kibariye’ye “Bodrum’daki 3 milyon liralık evinizi eşinizin borçları yüzünden 1 milyon liraya sattığınız haberleri doğru mu” diye soruldu. Kibariye, “Yok öyle bir şey. Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın” diyerek röportajı noktaladı.

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Kibariye Ali Küçükbalçık

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