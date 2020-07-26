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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümü

SAMSUN HABERLERİ  | 26.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan askerlerin ailelerine harekatın 46.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümü

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan askerlerin ailelerine harekatın 46. yıl dönümü nedeni ile ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Özdemir harekatın Kıbrıs Türk halkını çektiği zulümden kurtarmak için yapıldığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir ve beraberindekiler ilk olarak şehit Sebahattin Yılmaz’ın kız kardeşi Selver Canaz ile ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyarette şehitler için dua ettiler. Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra ise şehit Ali Rıza Karaoğlan’ın Ilıca Mahallesi’nde yaşamakta olan annesi Hatice Karaoğlan’ı ziyaret ettiler.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Kıbrıs Türk halkını Rumlar’ın uyguladığı zulümden kurtarmak gayesiyle, 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Kıbrıs’ta başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünü yaşamaktayız. Kıbrıslı insanımızın çektikleri zulümden kurtarılmasını sağlayan ve Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan bu büyük zaferin yıl dönümünü yaşadığımız bu günlerde evlatlarını, kardeşlerini Kıbrıs’ta Türk toprağına emanet eden şehit ailelerimizin her zaman yanında ve emrindeyiz. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünü kutluyorum. Tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum“ dedi.
Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise Türkiye’nin her dönemde mağdur ve mazlumun yanında yer aldığını ifade ederek, “Kıbrıs bizim için vatan meselesi. Kıbrıslı kardeşlerimizi zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü kutluyor ve tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e ziyaretlerde Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt eşlik etti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümü

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