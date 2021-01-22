Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu payatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emin Yıldırım memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna törenle uğurlandı.

68 yaşındaki Emin Yıldırım’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Tömük Asri Mezarlığına getirildi. Cenaze namazının ardından gazinin naaşı dualarla toprağa verildi.

Törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül, Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Taşyaran, Kıbrıs Gazileri, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze defninin ardından gazinin ailesine Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından Türk bayrağı teslim edildi.

Gazi Yıldırım’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

