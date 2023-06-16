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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

16.06.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Korkmaz, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bağlı İslambeyli köyünde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Korkmaz, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Mehmet Korkmaz için memleketi Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı İslannmbeyli köyünde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, askeri ve mülki erkan, yakınları, sevenleri ile köylüler katıldı. Kıbrıs Gazisi Mehmet Korkmaz, İslambeyli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Hayatını kaybeden Kahraman Kıbrıs Gazimiz Mehmet Korkmaz’ı İslambeyli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurladık. Gazimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" dedi.

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