Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Korkmaz, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Mehmet Korkmaz için memleketi Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı İslannmbeyli köyünde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, askeri ve mülki erkan, yakınları, sevenleri ile köylüler katıldı. Kıbrıs Gazisi Mehmet Korkmaz, İslambeyli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Hayatını kaybeden Kahraman Kıbrıs Gazimiz Mehmet Korkmaz’ı İslambeyli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurladık. Gazimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" dedi.

