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Kıbrıs gazisi ve eşinin yardımına jandarma yetişti

31.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi ve eşinin yardımına yetişti.Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk ve eşi Hatice Öztürk, rahatsızlıklarından dolayı 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi ve eşinin yardımına yetişti.
Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk ve eşi Hatice Öztürk, rahatsızlıklarından dolayı 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri kar yağışından köy yolunda ilerleyemedi. Sağlık ekipleri hastaya ulaşılabilmesi için jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede belirtilen yere gelen Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk ve eşi Hatice Öztürk’ü evlerinden alarak jandarma aracına bindirdi. Jandarma aracı ile ambulansa kadar getirilen Öztürk çiftine burada sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahaleleri yapılan Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk ve eşi Hatice Öztürk, Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.

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