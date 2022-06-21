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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker trafik kazasında şehit oldu

21.06.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker trafik kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın askeri araç kazasında şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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