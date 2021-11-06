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Kıbrıs'tan tarih öğretmenleri ve çalışanların yer aldığı kafile Gaziantep'i gezdi

06.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'tan tarih öğretmenleri ve çalışanların yer aldığı kafile Gaziantep'i gezdi

GAZİANTEP (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevli bazı tarih öğretmenleri ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışanları, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile birlikte Gaziantep'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Şanlıurfa'da dün düzenlenen "Kıbrıs'ta Tarih Eğitimi Çalıştayı"na katılan Çetin ile öğretmenler ve bakanlık çalışanlarından oluşan 45 kişilik kafile, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı ve çeşitli tarihi, kültürel mekanları gezdi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Genel Müdürü Cengiz Topel Uzun, AA muhabirine, Türk Tarih Kurumunun organizasyonuyla bugün Gaziantep'e kültür gezisi düzenlediklerini ve kentte tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalıştayda tüm tarihçilerin kendi düşüncelerini paylaştığını, bugün de Gaziantep'e geldiklerini ifade eden Uzun, "Kentte hem milli mücadelenin hem de tarihi ve kültürel yapıların ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. 45 kişilik bir kafile ile buradayız. Türk Tarih Kurumunun misafirperverliği ile karşı karşıyayız ve çok mutluyuz. Bu bağlamda bu etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Tarih Öğretmeni Muazzez Kartal ise Gaziantep'te olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel görüş alışverişi oldu. Tarih öğretmenlerimiz ile burada bir araya geldik. Meslek ile ilgili kendi sorunlarımızı aktarabildik. Misafirperverliklerinden dolayı Türk Tarih Kurumuna çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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