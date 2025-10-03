Kick boks nedir, nasıl yapılır?

Dövüş sporları hız, teknik ve kuvvetin birlikte kullanıldığı ve çeşitlendirildiği spor branşlarıdır. Dövüş sporlarında amaç rakiplere zarar vermek değildir. Etkisiz hale getirip mücadeleye ideal formda devam edememelerini sağlamaktadır. Şiddete özendiren veya şiddeti öven bir dövüş sporu yoktur. Darbeler ve vuruşlar bir spor felsefesine dayanır.

Dövüş sporu branşları öz kontrol ve fiziksel yönlendirme üzerine çalışır. Yıkıcı darbelerden ziyade stratejik galibiyetler hedeflenir. Kick-boks da bu konuda çeşitli dövüş sporu stillerinin harmanlanması ve çeşitlendirilmesiyle oluşturulmuş bir dövüş sporu/sanatıdır.

Kick-Boks nedir?

Kick-boks el ve ayaklarla yapılan vuruş kombinasyonlarına izin veren bir dövüş sporudur. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Profesyonel anlamda 1960'larda Japonya ve 1970'lerde ABD'de yapılmaya başlanmıştır. Resmi bir organizasyon anlamında ilk profesyonel Kick-bokscu ABD'li George Brueckner'dir.

Kick-boks temelde "strike (vuruş)" temelli bir branştır. Klasik bokstaki elle yapılan yumruk vuruşlarıyla karete ve Mua-tai gibi ayakla yapılan diz ve tekmelerle kombine hale getirilmektedir. Alt-üst uzuv kombinasyonu olarak tanımlanır. Bu durum, vuruş seçeneklerinin artmasını sağlar. Saldırgan bir oyun planı ortaya çıkar. Klasik anlamdaki dövüş sporlarında savunmalar saldırıların kısıtlılığı sayesinde görece daha basittir. Kick-boksta ise dikkat ağırlığı vücudun her kısmına yayılmış şekildedir. Ayrıca alt-üst vücut kullanımı aerobik ve anaerobik nabız seviyesini arttırır. Bu da laktik asit birikmesi gibi yoğun eforla sonuçlanan fiziksel aktiviteye sebep olur.

Kick-boks nasıl yapılır?

Kick-boksta amaç rakibi etkisiz hale getirme (nakavt) ve dövüşe devam edememesini sağlamaktır. 2 rakip, 1 hakem gözetiminde karşılaşır. Sporcuların sağlığı gereği hakemler maçı gerekli gördüğü yerde "teknik nakavt" kararıyla bitirebilir. Tur sayıları ve süreleri değişebilir. Turlar genellikle amatörde 3 tur (her biri 2 dakika), profesyonelde 3–5 tur (3 dakika) üzerinden düzenlenir. Taraflardan birisi nakavta ulaşamazsa puanlamaya gidilir. Puanlamaya gidilen müsabakalarda puanlar temiz ve etkili vuruşlar, savunma, ring kontrolü ve agresiflik üzerinden verilir.

Kick-boksta kurallar nelerdir?

Kick-boksta vuruş zenginliği mevcuttur. Klasik bokstaki direkt, kroşe ve aparkat gibi vuruşlar temel yumruk kombinasyonlarıdır. Bokstan ayrı olarak dönerek tekme, düşük-orta-yüksek tekme kombinasyonları vardır. Düşük tekmeler rakibin kaval kemiği ve baldır bölgesini hedef alır. Orta tekmeler genellikle karaciğer ve mide gibi organları hedefleyen ve gövdeye yapılan vuruşlardır. Yüksek tekmelerde rakibin omuz, boyun ve baş bölgesi hedeflenir. Yumruk ve tekme tehditleri birçok kombinasyonu ve aldatmacayı mümkün kılar. Sahte vuruşlar ile yumruk tehdidi bir anda tekmeye veya tekmeler yumruğa dönüşebilir.

Öte yandan rakibe kafa atmak, ense arkasına vurmak, ısırmak, bel altına vurmak, doğrudan dize yapılan vuruşlar ve rakibi tutup yere almak yasaktır. Diz ile vuruşlar ise organizasyonlara göre değişiklik gösterebilir. Kick-boks'ta amatör seviyede dişlik, eldiven, başlık ve kaval koruyucu kullanılır. Profesyonel seviyelerde genellikle dişlik ve eldiven kullanılır.