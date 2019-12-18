Kılcal varis nedir? Kılcal varis neden oluşur? Kılcal varis tedavisi nasıl olur? Bacak ağrısı neden olur? Bacağınızdaki ağrının sebebi kılcal varis olabilir!

Kılcal damar çatlaması bacakta zaman zaman ağrı ve kaşıntıya sebep olmaktadır. Kaşıntı ile aynı zamanda bacakta kanamalar, küçük yaralar açılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kılcal varislerin erken dönemde tedavi edilmesi çok önemlidir. Bu sayede tedavi edilen kılcal varislerin ilerlemesi ve tekrarlaması önlenmiş olur. Kılcal damar tedavisinden sonra diğer damarlarda oluşan kılcal varislerin de aynı şekilde tedavi edilmesi gerekir. Özellikle ayak bileğinde görülen kılcal damar çatlamaları özellikle ilerleyen yaşlarda daha ağır sorunlara neden olabileceği için erken evrede mutlaka tedavi edilmelidir. Bu hem ağrının kontrol altına alınmasına hem de estetik görünümün korunmasına yardımcı olur. KILCAL VARİS NEDİR? Kılcal varis bacak toplardamar sistemine bağlı olan ince damarların cilt yüzeyinden görünür hale gelmesidir. Kılcal varisler ağrını yanı sıra cilt yüzeyinde örümcek ağı şeklinde görüntüsü ile estetik açıdan da hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Kılcal damar çatlaması bayanlarda, özellikle gebelikte en sık görülen sorunlardan biridir.

VARİS NEDEN OLUŞUR? Kılcal varisler sadece ciltte olabileceği gibi daha derinde bulunan venöz sistemde oluşan rahatsızlığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bacakların derin sisteminde bulunan toplardamar sistemi yüzeydeki kılcal damarların içindeki kanın toplanıp kalbe taşınmasını sağlarlar. Bu damarlarda oluşan bir sağlık sorunu nedeniyle kılcal damarların içindeki kirli kan kalbe taşınamaz. Basınç artışına bağlı olarak da daha fazla görünür hale gelebilirler. Bacakta kılcal damar çatlaması cilt damarlarında basınç dar kıyafet çarpma sonucu lokal olarak gelişebilirler. Bunun dışında aşırı alkol tüketimi damar çapının genişlemesine neden olabilmektedir. Başka bir kılcal varis sebebi de yaz aylarında aşırı güneşlenmedir. Aşırı güneşlenme cilt yüzeyinde ısı artışına neden olarak kılcal damarların çatlamasına neden olur. Aynı şekilde aşırısıcak banyo yapmak, kaplıcada sıcak suda uzun süre durmak da benzer şekilde kılcal damar artışına neden olabilir. Gebelik dönemi de kadınların vücudunda önemli değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerin başında hormonlar ve vücuttaki kan miktarındaki artıştır. Kan miktarındaki artış damarlara aşırı bir yük bindirir. Bu yük damarların çapının genişlemesine ve kılcal damar varislerinin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle gebelik döneminde kılcal damar varislerinin oluşmasını önlemek için varis çorabı kullanılması önerilir.