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Kılçığı fazla diye yenmiyor ama salgın hastalıklara şifa oluyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 27.11.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Kılçığı fazla diye yenmiyor ama salgın hastalıklara şifa oluyor

Koronavirüs salgınına karşı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Beslenme uzmanları, korona sürecinde ağır metal içermeyen hamsi, istavrit gibi balıkların tüketilmesini tavsiye etti.

Dünya üzerinde milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüsle mücadelede beslenmenin önemine değinen diyetisyenler, süreçte virüse karşı dirençli olmak için bağışıklık sisteminin sağlıklı beslenme ile güçlendirilmesini öneriyor.

'KORONA GÜNLERİNİ RAHAT ATLATABİLİRSİNİZ'

Pandemi sürecinde beslenmenin öneminden bahseden Uzman Diyetisyen Sümeyra Candan, "Günlük hayatımızda biz zaten sayısız virüs ve bakteri ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz bunlarla karşı karşıya kaldığımızda vücudumuz zaten bu yabancı maddelerle bir savaş haline geliyor. Eğer biz zaten günlük rutinimizde temiz beslenmişsek, yeterli miktarda su içmişsek hareket ve sporumuzu tamamlamışsak bu korona günlerini çok daha kolaylıkla ve keyifle atlatıyoruz" dedi.

'HAMSİ, İSTAVRİT VE SARDALYAYI ÖNERİYORUZ'

Kocaeli'de danışanlarına beslenme programında özellikle temiz beslenmeyi önerdiklerini ifade eden Candan, "Her şeyden önce proteinden zengin beslenmek ama işte burada kaliteli proteinlerden bahsediyoruz. Yani burada yumurta, probiyotik yoğurt, kırmızı ve beyaz etler özellikle sezon açıldı balık. Balıklarda da biz özellikle ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalyayı öneriyoruz. İkinci olarak bağışıklığımızı güçlendirmek için mutlaka düzenli su tüketimini öneriyoruz. Vücuttaki toksinlerin dışarıya atılabilmesi için su gerçekten çok önemli. Günlük 2.5-3 litreye yakın suyu mutlaka öneriyoruz danışanlarımıza” diye konuştu.

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'D VİTAMİNİ, B12 VE MAGNEZYUM ÖNEMLİ'

Pandemi sürecinde alınacak vitaminlerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Candan, "Biz özellikle korona günlerinde D vitamini, B12 ve Magnezyum tüketimine gerçekten çok ciddi önem veriyoruz. D vitamini seviyesi mutlaka 60’ın üzerinde olmalı. Çünkü D vitamini bağışıklığımızı koruyan en önemli hem vitamin hem hormon olarak değerlendirdiğimiz takviyelerden biri. Mutlaka bunu öneriyorum ama özellikle belirtmek istiyorum ki biz daha çok sprey ya da tablet formundaki D vitaminlerini öneriyoruz. Bu ampul durumlarını çok sevmiyoruz birden yükleme dozu olmaması için. Magnezyum gerçekten bu dönemde çok önemli biz bunu ceviz, kabak çekirdeği gibi kuruyemişlerden alabildiğimiz gibi gıda takviyelerinden de bu anlamda yararlanıyoruz ve özellikle bağışıklığı güçlendirmek için sambucol kara mürver dediğimiz çok ciddi bir bağışıklık güçlendirici takviye gıdamız var. Bu da hastaların süreci kolay atlatmasına yardımcı oluyor. Son yapılan çalışmalar korona virüste çinkonun da gerçekten çok ciddi etkileri olduğunu söylüyor. Biz bununla ilgili dil altı tabletleri öneriyoruz danışanlarımıza” şeklinde konuştu.

'KIRMIZI PANCAR, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ BAKIMINDAN ÇOK YÜKSEK'

Kış meyve ve sebzelerinin önemine vurgu yapan Candan, “Biz özellikle kış sebzelerini çok seviyoruz. Özellikle karnabahar, brokoli, brüksel lahanası dediğimiz brasika sebzeleri. Kırmızı pancar, antioksidan kapasitesi bakımından çok yüksek. Kereviz mutlaka tavsiye ediyoruz. C vitamininden zengin meyveler portakal, mandalina. Ben ananası da çok önemsiyorum. İçerisinde bromelain dediğimiz sindirim enzimi dolayısıyla. Hem bu kilo verme işlerinde birazda hayatımızı ve işimizi kolaylaştırıyor. Ödem çözüyor. Hem de çok yüksek C vitamini içeriyor. Nar inanılmaz bir antioksidan deposu. Mutlaka narı da öneriyorum. Bir de ben sürekli bir şeyler atıştırmak istiyorum hocam diyen danışanlarımız içinde ayva. Ayvayı olabildiğince çok dilimleyerek, fazla lokmalaştırarak süreci uzatabilirler. Sağlıklı bir atıştırmalık ayva ayrıca” ifadelerini kullandı.

'HAREKETİ MUTLAKA HAYATLARINA ALMALARINI İSTİYORUZ'

Korona virüse yakalanan vatandaşların sağlıklı beslenme programını bırakmasının doğru bir davranış olmadığını söyleyen Candan sözlerini şöyle sürdürdü, “Bazen ofise gelen danışanlarımızda ya da dışarıdaki danışanlarda korona pozitif olduklarında direkt bu beslenme sürecine ara vermek istiyorlar. Ya da diyet yapma sürecine ara vermek istiyorlar. Aslında çok aksi bir davranış, çünkü biz zaten danışanlarımıza bir diyet listesi vermiyoruz. Biz danışanlarımıza sağlıklı beslenme programı veriyoruz. Onların zaten bağışıklığını güçlendiriyoruz. O yüzden burada dediğim gibi proteinden zengin beslenmek vitamin ve minerallerden yani yeterli sebze ve meyve tüketimini sağlamak. Hareketi mutlaka hayatlarına almalarını istiyoruz. Bununla ilgili önerdiğimiz gıda takviyeleri var.”

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