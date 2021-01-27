Kılıç: "Bafra’daki birliktelik sorunları ortadan kaldırıyor"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’mızda sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik Cumhur İttifakı ruhuna uygun bir birliktelik ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik ve uyum ilçede yıllardır devam eden sorunların birer birer ortadan kalkmasına vesile oluyor” dedi.

Başkan Hamit Kılıç, Bafra’da yıllardır kangren haline gelen ve pek çok can ve mal kaybının yaşandığı kazalara sahne olan Samsun-Sinop yolu güzergâhındaki ’Tofaş Kavşağı’ yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onay verilmesinin ardından yaptığı açıklama ile emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı’nın söz konusu projenin hazırlanmasında ve kangren halindeki sorunun giderilmesinde büyük çabası ve emeğinin bulunduğunun altını çizen Başkan Kılıç, “2020 yılı Eylül ayı içerisinde ilgili alanda gerçekleştirilen istişareler ve 4 alternatif proje üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından hızlı bir şekilde ilgili bakanlıktan olur alınması takdire şayan bir çalışmadır. Bafra’mızda sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, il ve ilçe yönetimimiz Cumhur İttifakı ruhuna uygun bir birliktelik ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik ve uyum ilçede yıllardır devam eden sorunların birer birer ortadan kalkmasına vesile oluyor” diye konuştu.

