Kılıçdaroğlu, Adana’da CHP’ye üye katılım programında konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın kendine göre özel bir ağırlığı ve sorumluluğu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Parti'li olmanın bir maliyeti vardır. Cumhuriyet Halk Parti'li olan kişi en fazla fedakarlıkta bulunan kişidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Adana İl Başkanlığının bir otelde düzenlediği üye katılım programında, partiye katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye'de yönetimin sağlıklı olmamasından kaynaklanıyor. Fakirin, yoksulun, işsizin hakkını korumak zorundayız, haksızlığa uğrayanın hakkını teslim etmek zorundayız. Siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı olmaktan çıkarılmalı. Yeni katıldınız, hepinize teşekkür ederim. Bizim siyaset anlayışımız, hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. İkincisi hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız, herkesin inancına saygı gösteririz. Yaşam tarzı konusunda da biz siyaset yapmayız. Bizim siyaset anlayışımız, bir çocuk yatağa aç giriyorsa, biz o gece rahat uyumayız. O çocuğun karnını doyması lazım. Bir evde bir işsiz varsa o evde huzur olmaz."