Kılıçdaroğlu, "Büyükçekmece Sahil ve E-5 Yan Yol Düzenleme Projeleri Açılış Töreni"nde konuştu:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 lider olarak ülkenin sorunlarını çözmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz. Şundan da emin olmanızı isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın seçtiği cumhurbaşkanı olacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Büyükçekmece Sahil ve E-5 Yan Yol Düzenleme Projeleri"nin açılış törenindeki konuşmasında, vatandaşların her birinin Türkiye'nin geleceğini düşündüğünden, bu ülkenin geleceği konusunda kaygıları olduğundan, çocukları ve Türkiye için zaman zaman bir araya geldiklerinde endişelerini dile getirdiklerinden emin olduğunu söyledi.

"Sizden bir şey istiyorum: Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın." diyen Kılıçdaroğlu, beraber olduklarını, demokratik yollarla mücadelelerini yapacaklarını, demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını, vatandaşların bundan emin olmalarını istediğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara İstanbul'da, dünyanın en güzel kentinde, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehirde yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya kadar sorunu var buranın. Bu sorunların uzun süre çözülmediğini biliyorum. Belli bölgelerin yeşile hasret kaldığını, beton ormanına dönüştürüldüğünü de gayet iyi biliyorum ama şundan yine emin olun, Ekrem Başkan gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nız var. O da yeşile hasret. O da bu kentin rantını halka vermek istiyor. O da bütün belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışmak istiyor. Az önce ifade etti, 'A partili, B partili diye bakmaksızın bütün İstanbullulara hizmet edeceğim. Ayrımcılığı kaldıracağım.' dedi. Bizim inancımızda da kitabımızda da ayrımcılık asla yoktur. Biz insanımızı seviyoruz. Hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin, insana insan olarak bakıyoruz ve bütün insanların, bütün 85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz."

Bu ülkeyi yönetecek kişilerin, ülkenin sorunlarını bilmesi ve ülkeyi adaletle yönetmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ülke adaletle yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir, deneyimle yönetilir. Eğer siz bunları bir tarafa atıp 'Ülkenin bütün sorunlarını ben tek başıma çözeceğim ve bütün irade bana aittir.' derseniz yani tek adam rejimi getirirseniz bu ülke bugün içinde bulunduğu sorunlardan çok daha büyükleriyle karşı karşıya kalır. O nedenle 6 lider olarak, bu ülkenin saygın insanları olarak, bu ülkenin sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Beraberiz, birlikteyiz, birlikte mücadele ediyoruz. Şundan da emin olmanızı isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın seçtiği cumhurbaşkanı olacaktır."

- "Beraber oturup konuşurken sabrın ne kadar değerli olduğunu bileceksiniz"

Kılıçdaroğlu, gençlere de bir sözünün olduğunu dile getirerek, "Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Baskıları biliyorum. Tweet attınız diye annelerinizin, babalarınızın zaman zaman sizi uyardığını da biliyorum. Hiç endişelenmeyin. İktidarımızda çok rahat bizi eleştirebileceksiniz. Özgürce eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe gelip sizin kapınızı çalıyorsa bir kişi, bilin ki 'O gelen bir polis değil, mutlaka bir sütçüdür.' diyeceksiniz. Size bu güvenceyi de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sakın ola kavga etmeyin. Sabırlı olun." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Beraber oturup konuşurken sabrın ne kadar değerli olduğunu bileceksiniz. Sandığı bekleyeceğiz. Tahriklere kapılmayın. Tahriklere kaptırmak için pek çok şey yapacaklar. Sabırla bekleyeceğiz. En güzel örneği İstanbul'dur. Ekrem Başkan seçildi. Hakimler ve Yüksek Seçim Kurulu toplandı, bir karar aldı. 'Efendim, aynı zarfın içine konan 4 oydan birisi yanlış, üçü doğrudur.' Nereden biliyorsun? Onlara 'çete' dediğim için benim için tazminat davası açtılar. İstediğiniz kadar açın, adalete karşı duran her yargıç çetenin bir unsurudur. Neden adalet? Hakim kanuna göre karar vermez. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Anayasa böyledir. Siz bir yerden talimat alıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmek için 4 oydan birisini geçersiz sayıp üçünü geçerli sayıyorsanız, siz gerçek anlamda yargıç değilsiniz, bir yerden talimat alıyorsunuz. Günü gelecek ben o yargıçlara da bunu soracağım. Kimse endişelenmesin. Kimse 'Dayım var, yandaşım var, cumhurbaşkanım var, bakanım var, kimse bana dokunamaz.' demesin. Adalet neyi gerektiriyorsa adaletin gereğini yapacağız çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bütün haksızlıkların üstüne gideceğiz."

Vatandaşlara onları sevdiğini, onlar için çalıştığını, mücadele ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesi, her evde huzurun ve bereketin olması için her türlü mücadeleyi vereceğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, "Baskılar gelir, asla hiçbir baskı beni yıldıramaz. Hiçbir şekilde bir santim bile geri adım atmayacağız. 'Ya demokrasi ya hak ya hukuk ya adalet!' diyeceğiz. Ortası yok bu işin." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da yaptıkları çalışmalara değinerek, Büyükçekmece sahil düzenlemesinin çok güzel olduğunu, bu düzenlemeyi Güzelce'ye, Kumburgaz sahiline, öbür taraftan da Yakuplu'ya kadar götüreceklerini söyledi.

İmamoğlu, "Bu 2 kilometreyi aşkın kısmı sadece prototipi. Halk plajıyla, yeşil alanıyla, yürüme yollarıyla, bisiklet yollarıyla, tren yoluyla sadece bir prototipi. Burası tam bir sağlık ve mutluluk alanı. Denizin, açık havanın, yeşilin tadının doya doya çıkarılabileceği bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na günün anısına teşekkür plaketi takdim edilen program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Açılışa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve ilçe sakinleri katıldı.

