Kılıçdaroğlu, Denizli'de güneş enerji santrali açtı

Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında ilk olarak Çardak ve Bozkurt ilçelerinin muhtarlarıyla Bozkurt Belediyesi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Bozkurt Belediyesi tarafından ilçedeki Baklankuyucak Mahallesi yakınlarına kurulan güneş santralinin açılışını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin en fazla şikayet ettiği konulardan birinin elektrik fiyatları olduğunu kaydetti.

Sağlıklı ve düzenli bir yatırımla çiftçilere bedava elektriğin sağlanabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, daha önce Şanlıurfa ziyaretinde de bu konuya değindiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şanlıurfalılara söyledim; dedim ki 'Yerel yönetimlerde büyükşehir belediye başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz'. Mümkün mü? Mümkün. Planlı mı? Planlı. Hesabı yapıldı mı? Yapıldı. Daha sonra Erdoğan'ı da izlediniz. O da diyor ki elinden tutan mı var? Elimden tutan yok, engel çıkaranlar var ama herkes şunu bilsin Kılıçdaroğlu yani 'Bay Kemal' şikayet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak."

"ALLAH'IN GÜNEŞİ BEDAVA"

Yıllarca Maliye Bakanlığında hesap uzmanı olarak çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Plan nedir, program nedir, proje nedir, hesap nedir, kitap nedir, bütün bunları bilirim. Elektrik üretmek için doğal gaz alıyorsunuz, karşılığında dolar ödüyorsunuz. Akaryakıt alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Kömür alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Allah'ın güneşi bedava kardeşim. Dolar lobilerine, kömür lobilerine, akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar ama hiç kimse şunu unutmasın, Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz. Gideriz, elektriği üretiriz. Allah'ın güneşi bedava. Yaparız ve çiftçimize veririz."

"KIRSALDA ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMİNİ DEVLET ÖDEYECEK"

İktidara geldiklerinde çiftçilerin daha çok kazanabileceği bir ortamı oluşturacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi elektrikten başladık, göreceksiniz Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda göreceksiniz kırsalda çalışan genç çocukların ve kadınların sosyal güvenlik primini de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani onlar çalışacaklar, onlar yeri zaman gelince de emekli olacaklar, göreceksiniz. Çiftçinin rahat ettiği, rahat tatil yaptığı, eğlendiği, ürününü aldığı, hasadını yaptığı, düğününü huzur içinde gerçekleştirdiği, tatilini yaptığı bir iklimi yaratacağız. Çiftçiyi küstürdüğümüz zaman hepimiz kaybederiz. Oysa Türkiye'nin kaybetmeye değil, kazanmaya ihtiyacı var."

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında enerji politikaları diye bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Biz elektriği çiftçiye bedava vereceğiz derken oturup da akşam yatıp sabah kalkıp elektriği hadi bedava verelim diye bir cümle kurmak istemedik. Her şeyi çalışarak, her şeyi incesine, noktasına kadar çalışarak bunu hayata geçirdik." dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise kurdukları tesisten çiftçilerin çok düşük fiyatlara elektrik alacağını, halkın da bu sayede ucuz gıdaya erişim imkanına kavuşacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, kurdele kesiminin ardından tesisi gezdi. Açılışın ardından buradan ayrılan Kılıçdaroğlu, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi yakınlarında yol kenarında traktörleriyle kendisini bekleyen çiftçilerle sohbet etti.

