Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle Antalya'da geçiren Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ile geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Demiral'ın ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Akseki İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi.

İlçede vatandaşlarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı.



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