Kılıçdaroğlu ile Uysal, "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı.

Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde başlayan 14 kilometrelik yürüyüş, Kocatepe'deki Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Kılıçdaroğlu ve Uysal, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar'da olmaktan çok mutlu olduklarını vurguladı.

Bir önceki yüzyılın atmosferini yaşamak için Büyük Taarruz'un başladığı topraklara geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 100 yıla bakmalıyız, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak için, bağımsız bir Türkiye'de yaşamak için, demokratik bir Türkiye'de yaşamak için. Bizden öncekiler hayatlarını verdiler, düşmanla göğüs göğüse mücadele ettiler ve bugünkü Türkiye'yi, bağımsız Türkiye'yi kurdular. Bize düşen görev ikinci 100 yılda Türkiye'yi, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak." dedi.

Gültekin Uysal da "Büyük Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Anadolu'ya taşıdığı cesaret ve iradenin zirveye çıktığı bu Kocatepe'den akarak 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu açılmıştır. Biz de bu anlamlı yürüyüşle iliklerimize kadar kıt kanaat imkanlarla 'iman varsa imkan da vardır' diyerek yürüyen ecdadımızı andık. Büyük lider, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tüm mücadele arkadaşlarını, silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

