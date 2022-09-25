Kılıçdaroğlu, İzmir'de atık dönüşüm tesisinin açılışını yaptı

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ambalaj atıklarını ayrıştırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzDoğa AŞ tarafından kurulan "İzDönüşüm Tesisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Konak ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan tesisin açılışında yaptığı konuşmada, atıkların ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Belediyelerin kentte yaşayan herkesin refahı, huzuru için çalışması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dışarıya çöp diye attığımız, kullanmadığımız pek çok şeyin aslında bir servet olduğunu artık bütün dünya biliyor, hepimiz biliyoruz. Bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurunun göz ardı edilmemesi lazım. Ben 5'li çetelerin, lortların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım ben alın teri dökenlerin, çalışanın yanındayım. Alın terini hak edenlerin yanındayım. Herkesin karnı doyarsa huzur gelir bu ülkeye. Herkesin karnının doymadığı, fakirin ezildiği bir düzeni asla kabul etmiyorum."

Sosyal devlette herkesin emeğinin karşılığını alması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma dedim; 'Bulunduğunuz beldede, yönettiğiniz kentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni inşa edeceksiniz.' Allah nasip ederse bunu Türkiye genelinde de yapacağız." diye konuştu.

- "Sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açılışı yapılan tesisin "doğayla uyumlu" şehir hedefi için bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

İzDoğa ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Daire Başkanlığı ortaklığında yürütülen projeye ilk olarak Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerinin katıldığını belirten Soyer, şunları söyledi:

"35 milyon lira yatırımla açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, İzmir'in öncelikli olarak bu dört ilçesindeki atıkların geri dönüşümünü sağlayacak. Tesisimizin 420 tonluk kapasitesini tedricen devreye alarak İzmir'de geri dönüşümde arıtılan atık oranını yüzde 12'den yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. İzDönüşüm projemizle İzmir'de 'çöp' kavramına son veriyoruz. Atığı ekonomiye kazandıracağız. İzDönüşüm projemizin ekonomik ve ekolojik boyutu kadar, hepimizi gururlandıran toplumsal bir boyutu da var. Ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek iş gücünü sağlamak amacıyla, sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş olanağı sağlamıyor, aynı zamanda ömürleri boyunca çöpü karıştırma zorunluluğundan kurtarıyoruz."

