Kılıçdaroğlu, şampiyon Beşiktaş'ı ve tüm takımları tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm takımları kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Pandemi etkisi altında zor şartlarda mücadele eden tüm takımlarımızı ve bu zorlu mücadele sonunda 2020-2021 Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

