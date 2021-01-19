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Kılıçdaroğlu, suikastla öldürülen Hrant Dink'i andı

19.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu, suikastla öldürülen Hrant Dink'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007'de uğradığı suikastla hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı. Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz. 14 yıl önce aramızdan koparılan Dink'i saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında, Dink'in görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı.

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