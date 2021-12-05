Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 5 Aralık 1934 etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.
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