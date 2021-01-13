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Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti

13.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Mamak ilçesinde apartman görevlisi Hüsamettin Büke'nin evine konuk oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Mamak'ta apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin Büke'yi evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu çifti, apartman görevlisi olarak çalışan Hüsamettin ve Nuray Büke çiftinin evlerine konuk oldu.

Apartman görevlilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, Büke ailesinin kızları Yağmur ve Nehir ile de sohbet ederek, çocuklara tablet hediye etti.

Apartman görevlilerinin başka, kendilerinin de farklı bir alanda koşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin, insanların derdi çok. Markette sorun var, sokakta sorun var, kahvede sorun var, her yerde sorun var. Oysa siyasetin görevi çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak olmalı. Okusunlar, çalışsınlar, bir yerlere gelsinler, daha iyi imkanlara sahip olsunlar; hepimizin ortak arzusu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Evlere temizliğe gittiğini belirten Nuray Büke'nin "Asgari ücretle geçinmek çok zor" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, bir kişinin kazandığı asgari ücretle bir ailenin geçinmesinin zorluğuna dikkati çekti.

Hüsamettin Büke'nin, bazı apartman görevlilerinin maaş alamadığını, bazılarının ise sigortasının yatırılmadığını söylemesi üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Sigorta, gelecek demek. Bir emeklilik hakkını kazanması lazım insanların, sağlık sisteminden yararlanması lazım ailelerin." ifadesini kullandı.

Evden ayrılırken karşılaştığı başka bir apartman görevlisiyle de sohbet eden Kılıçdaroğlu, sayıları 1 milyona ulaşan apartman görevlilerinden örgütlenmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, bir dernek çatısı altında örgütlenecek apartman görevlilerinin, seslerinin daha gür çıkacağını vurguladı.

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