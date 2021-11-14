YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

14.11.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti:Ankara Valisi Şahin, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti:

Ankara Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:25
Öğle
12:38
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Çelikkan Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Gazi Bulvar Eczanesi
Cankaya
Osman Coşkun Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.