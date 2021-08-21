Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ziyarette bulundu.

Taziye çadırında şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehit için dua etti.



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