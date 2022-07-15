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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'ya geçmiş olsun telefonu

15.07.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'ya geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'ya, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yahudi Mezarlığına yapılan çirkin saldırı nedeniyle Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı telefonla aradı. Yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti." bilgisi verildi. ​​​​​​​

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chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu

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