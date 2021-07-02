Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz'ın Demetevler'de yaşayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'na, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

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