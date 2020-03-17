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Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu destanı yazan binlerce şehidimiz canlarını feda ederek ‘Çanakkale Geçilmez’ demiş, düşmanı bozguna uğratmıştır” ifadelerine yer verdi.“Bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız”Kılıç yayımladığı mesajında, “Türk milleti her zaman parlak zaferlere imza atarak tarihe adını altın harflerle yazdırarak yön vermeyi bilmiş.

Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu destanı yazan binlerce şehidimiz canlarını feda ederek ‘Çanakkale Geçilmez’ demiş, düşmanı bozguna uğratmıştır” ifadelerine yer verdi.
“Bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız”
Kılıç yayımladığı mesajında, “Türk milleti her zaman parlak zaferlere imza atarak tarihe adını altın harflerle yazdırarak yön vermeyi bilmiş. Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne göz diken hain emeller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve kahraman Türk askerinin destanlaşan ruhu ile amacına ulaşamamıştır. 18 Mart 1915, bağımsızlığımızı milli karakterimizin değişmez bir parçası olarak bütün dünyaya gösterdiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Çanakkale Zaferi’nin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu kadar, geleceğimizin de teminatıdır. Türk milleti, vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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