Kılınç’tan CHP’ye ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, pandemi süreci öncesi CHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine seçilen Burak Binzet ile yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP il binasında gerçekleşen ziyaret öncesi İl Başkanı Burak Binzet ve il yönetim kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılanan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, partililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra tek gayelerinin ili her anlamda el birliğiyle kalkındırmak olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Bugün bu ziyareti, pandemi sürecinden önce gerçekleştirilen kongre ile CHP’nin Adıyaman il başkanlığı görevine seçilen Burak Binzet kardeşimize ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun demek için gerçekleştirdik. Biraz gecikmeli de olsa yaptığımız bu ziyaretten dolayı bizi oldukça sıcak bir şekilde karşılayan CHP ailesine teşekkür ediyorum. Adıyaman’da her zaman particilikten çok bir kardeşlik havası hakim olmuştur. Bize düşen görev de bu havayı sürdürmektir. Bunun için Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın görüşüne bakmadan herkese aynı mesafede hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda, göreve geldiğimiz günden bu yana bir araya geldiğimiz her görüşten kardeşlerimize çağrıda bulunarak bu ili el birliğiyle kalkındırma teklifinde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Çevremizde bulunan bazı büyükşehirlere baktığımızda, gelişmişliklerinin ve başarılarının sırrının bu birliktelik olduğunu görüyoruz. Bunu artık bizim de başarmamız lazım. Bu anlamda CHP ailesinden ilimizin kalkınması için fikir ve proje bekliyoruz. Bu vesileyle bugün bizleri ağırlayan İl Başkanı Burak Binzet nezdinde tüm partililere bir kez daha teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

CHP İl Başkanı Burak Binzet ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın ziyareti ve yaptığı birliktelik çağrısı bizleri çok mutlu etti. Kendilerine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepimiz hizmet için bu görevlerde bulunuyoruz. Biz muhalefet partisiyiz belki ama yapıcı muhalefet yaparak, ilimizin kalkınıp gelişmesine katkı sunmak istiyoruz. Yapılacak olan her güzel hizmeti takdir edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kılınç, partililerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.