Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Rektör Karacoşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Karacoşkun, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Çatışmanın ortasında", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Coşkun, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Çünkü insana, hayata dokunan çok profesyonel fotoğraflar." dedi.

