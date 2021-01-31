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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, Kabe fotoğrafının yere serilmesini eleştirdi

31.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, Kabe fotoğrafının yere serilmesini eleştirdi

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Rektör Karacoşkun, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerle akademi ile toplum arasında bir köprü kurarak geleceğin şekillenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Karacoşkun, üniversitelerin en önemli hedeflerinden birinin bilimsel, sosyal, kültürel ve ahlaki anlamda kendini geliştiren, insan haklarına saygılı, donanımlı, milletinin ve medeniyetinin değerlerine sahip çıkan, dürüst ve erdemli bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Müslümanların en temel değerlerinden birisini hedef haline getiren gençliğin üniversite gençliğini temsil etmediğini ifade eden Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Bilimin ve manevi değerlerin rehberliğinde hareket etmesi gereken bir grubun, Müslümanların en temel değerlerinden birisini hedef haline getiren pervasız bir eylemin içerisinde bulunmaları ise asla mazur görülemez. Bu çirkin eylemi gerçekleştirenler, üniversite gençliğini temsil etmedikleri gibi bir ömür boyu utanç duyacakları bu fütursuz eylemle, savundukları fikirlerin ve ait oldukları yapıların milletimiz nazarında hiçbir karşılığı olmadığını ortaya koymuşlardır."

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