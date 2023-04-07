Kilis Barosu, su kuyusunda ölü bulunan çocuğun ailesine hukuki destek verecek

Barodan yapılan açıklamada, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in öldürülmesinin herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, kız çocuğuna Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dilendi.

Yargının küçük Gina'nın katil ya da katillerine gereken cezayı vereceğine inancın tam olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendini savunamayacak durumda olan küçük bir çocuğa yapılan her saldırının karşısında olduğumuz gibi küçük Gina'nın öldürülmesi olayında da ailesinin yanında olacağız. Kilis halkının da bir daha böyle acı veren bir olayı yaşamaması için gereken hassasiyeti göstereceğine, tedbirli davranacağına inanıyoruz. Biz de Kilis Barosu olarak acılı aileye çocuklarının katil ya da katillerinin ceza alması için gereken tüm hukuki ve manevi desteği sağlayacağız."

OLAY

Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi, polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda başlatılan arama sonucunda kız çocuğunun cesedi bulunmuştu. Kuyudan çıkarılan Mercimek'in boynuna briket bağlanmıştı. Gözaltına alınan zanlı H.B ve A.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

