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Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi

21.02.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi

KİLİS (AA) - Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimin eşitlikle sonuçlanması üzerine yapılan kura çekimi yapıldı. Kura sonucu Mehmet Maaşoğu oda başkanı oldu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda yapılan Berberler ve Kuaförler Odası 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlık için 4 aday yarıştı.

Seçim sonrasında kullanılan 226 oydan 3'ü geçersiz sayıldı. Adaylardan Sevgi İçer 38, Cengiz Savaş 27, Ahmet Geloğlu 79 ve Mehmet Maaşoğlu 79 oy aldı.

Geloğlu ve Maaşoğlu'nun eşit oy alması nedeniyle oda başkanı, İl Seçim Kurulunca yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Sandık kurulu başkanı tarafından zarfa konulan kağıdın çekimiyle Maaşoğlu, Kilis Berberler ve Kuaförler Odası'nın yeni başkanı oldu.

Maaşoğlu, seçim sonrası gazetecilere, başkan seçildiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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