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Kilis Devlet hastanesinde randevu dönemi

KİLİS HABERLERİ  | 30.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kilis Devlet Hastanesinde 1 Haziran tarihinden itibaren polikliniklerinde randevu ile hasta bakılacağı bildirildi.Kilis Devlet Hastanesinden yaptığı açıklama ile ALO 182 veya mhrs.gov.tr adresinden randevu almayan hastalara 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren bakılmayacağını açıkladı.Kilis Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla hastanemizde alınan tedbirler kapsamında, poliklinikler için hasta kabulleri 182 veya mhrs.gov.tr üzerinden olup.

Kilis Devlet hastanesinde randevu dönemi

Kilis Devlet Hastanesinde 1 Haziran tarihinden itibaren polikliniklerinde randevu ile hasta bakılacağı bildirildi.
Kilis Devlet Hastanesinden yaptığı açıklama ile ALO 182 veya mhrs.gov.tr adresinden randevu almayan hastalara 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren bakılmayacağını açıkladı.
Kilis Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla hastanemizde alınan tedbirler kapsamında, poliklinikler için hasta kabulleri 182 veya mhrs.gov.tr üzerinden olup. Randevusuz gelen hastalarımızın kabulü yapılmayacaktır. Tüm hastalarımızın hastane girişinde ateş ölçümü yapılıp maskesiz içeriye girmelerine izin verilmeyecektir. Hastaların mümkün olduğunca refakatçisiz hastaneye başvuruları daha uygun olacaktır.Muayene esnasında içeride sadece hasta olacaktır. Beklemeye sebebiyet vermemek için, muayene saatinde poliklinik önünde bulunulması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Poliklinik ziyareti esnasında kesinlikle maske takılması zorunludur. Serviste yatan hastalar için ziyaret yasak olup kişilerin bu kurala riayet etmeleri gerekmektedir” denildi.

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Kilis Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Hamdemirci Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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