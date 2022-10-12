Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut kabri başında anıldı

KİLİS (AA) - Kilis eski belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Bulut'un kabrine karanfil bıraktı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, merhum Bulut ile mesai arkadaşlığı yaptığını, kentteki birçok kişinionun için toplandığını söyledi.

Soytürk, "Dürüst, çalışkan, mütevazi, halkın içinden bir adamdı. Bugün de onu hep beraber anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da belediye olarak beraber yaptıkları projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, Bulut'a Allah'tan rahmet diledi.

Törene, Bulut'un babası Abdi Bulut ile yakınları, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve sevenleri katıldı.

Bulut, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2020'de 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

