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Kilis gastronomisiyle adından söz ettirmek istiyor

KİLİS HABERLERİ  | 24.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kent mutfağının ön plana çıkarılması amacıyla yaklaşık 300 çeşit yöresel yemeğin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi

KİLİS (AA) - Kilis’te kente özgü yemekler ve zengin mutfak kültürünün geniş kitlelere anlatılabilmesi amacıyla tanıtım programı düzenlendi.

İslambey Çok Amaçlı Toplum Merkezi bahçesindeki etkinlikte, yaklaşık 300 çeşit yöresel yemek katılımcıların beğenisine sunuldu. Damak tadının yanında sunum şekline de önem verilen tanıtımda, bakır ve işlemeli kaplarda sunulan yemekler hem göze hem damağa hitap etti.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, burada yaptığı konuşmada, Hatay ve Gaziantep’in arasında bulunup da gastronomi şehri olmamanın mümkün olmadığını söyledi.

Birçok yemeğin neredeyse tüm kentlerde yapıldığını ancak her yörenin kendine has bir özelliği olduğunu anlatan Bulut, "14 medeniyetin geçtiği bereketli hilalin bulunduğu Kilis’te, benzer yemeklerin farklı sunumları, farklı tatları ve farklı tarzda yapımları söz konusu." diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da gastronominin sadece Kilis’in değil bölgenin en önemli gelişme eksenlerinden biri olduğunu söyledi.

Son dönemlerde gastronominin şehirlerin birbirleriyle rekabetinde önemli bir enstrüman olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Akyılmaz, şunları kaydetti:

“Gastronomi, gerek üretim altyapısıyla gerek yarattığı istihdam kapasitesiyle artık günümüzde kalkınma eksenli ve ekonomik büyüme modeli olma yolunda hızla ilerlemekte. Kilis ilimiz de kendi özelinde gastronomik anlamda çok önemli bir altyapıya ve bir tarımsal ürün zincirine sahiptir. Bizler yerel yönetimler ve kalkınma ajansı olarak bölgemizin gastronomi turizmi alanında hak ettiği noktaya gelmesini önemsiyoruz. Gastronomi alanında Kilis’in önemli bir değeri var. Solunda Hatay, sağında Gaziantep, UNESCO’nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler alanına girmiş iki önemli şehir.”

Akyılmaz, Kilis’in bu anlamda tarladan sofraya ürünlerini üretip mutfağa sunmasıyla birlikte bir fark yaratması gerektiğine inandığını aktardı.

İl Kültür Turizm Müdürü Cuma Özdemir de "lezzet diyarı" sloganıyla çıktıkları yolda tüm paydaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
gastronomi Kilis tanıtım

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