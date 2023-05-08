YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

08.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis merkezli Antalya ve Denizli'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kapsamlı istihbari çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışında olan zanlıların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinde yapabileceği eylemlerle seçim güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen 2 zanlıya ait bilgiler elde edilmiştir. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Mayıs'ta Kilis merkezli başlatılan Antalya ve Denizli'de icra edilen eş zamanlı operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konulmuştur."

İl Jandarma Komutanlığınca işlemleri tamamlanan 2 zanlının, bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandıkları açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladıKilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladı
Nusaybin’de Millet Bahçesi Projesi için hazırlıklar başladıNusaybin’de Millet Bahçesi Projesi için hazırlıklar başladı
Şırnak’ta ’Trafik Güvenliği Haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildiŞırnak’ta ’Trafik Güvenliği Haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Kilis DEAŞ jandarma

Kilis Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:33
İkindi
16:20
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazartesi

Arzu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.