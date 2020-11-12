YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı

Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı

KİLİS HABERLERİ  | 12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kilis’te artan korona virüs vakaları nedeniyle Valilik tarafından tedbirler alınırken, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci’nin de korona virüs testi pozitif çıktı.Kilis’te daha önce, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Sağlık Müdürü Dr.

Kilis Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Keçeci koronaya yakalandı

Kilis’te artan korona virüs vakaları nedeniyle Valilik tarafından tedbirler alınırken, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci’nin de korona virüs testi pozitif çıktı.
Kilis’te daha önce, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık korona virüse yakalanmıştı.
Son olarak, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci korona virüse yakalandı. Keçeci’nin sağlık durumunun iyi olduğu, evde tedavisine devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Beni böyle nasıl tanıdınız?' 'Beni böyle nasıl tanıdınız?'
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Kilis Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:21
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:49

Kilis Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.