Kilis ve Adıyaman'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

KİLİS (AA) - Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, bu kapsama dahil olmayan Kilis ve Adıyaman'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kilis'te işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kent merkezinde de vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Kent merkezindeki Sümer Meydanı'nda cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanların ise maske ve eldiven taktıkları görüldü.

