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Kilis’e Mobil Atık Getirme Merkezleri

07.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Kilis’e Mobil Atık Getirme Merkezleri

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent merkezinde 8 bölgeye Mobil Atık Getirme Merkezlerini yerleştirdiklerini söyledi.Belediye Başkanı Ramazan, Belediye olarak çevre duyarlılığı konusunda tüm adımları atmaya devam ettiklerini ifade ederek, “ Sıfır atık, sıfır kayıp sloganıyla, ilk etapta 8 bölgeye Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi yerleştirdik.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent merkezinde 8 bölgeye Mobil Atık Getirme Merkezlerini yerleştirdiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Ramazan, Belediye olarak çevre duyarlılığı konusunda tüm adımları atmaya devam ettiklerini ifade ederek, “ Sıfır atık, sıfır kayıp sloganıyla, ilk etapta 8 bölgeye Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi yerleştirdik. Çok yakında bu konteynerleri artırıp, şehrin geneline yayacağız. Kilis Belediyesi binası, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Yaşar Aktürk Parkı, Doğan Güreş Paşa Parkı Milli Eğitim ve Nüfus Müdürlüğü, Üniversite Caddesi, Sabah Pazarı ile Kilis Devlet Hastanesine Mobil Atık Getirme merkezlerini yerleştirdik” dedi.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
18:10
Yatsı
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Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Köksal Eczanesi
Merkez
Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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