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Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi

İHA İHA
01.02.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 34 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T’nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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