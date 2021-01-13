YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis’in hedefleri için çalıştay

Kilis’in hedefleri için çalıştay

13.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kilis’in hedefleri için çalıştay

Kilis’in kültür ve turizm değerlerinin tanıtımı amacıyla "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Kilis Paydaş" çalıştayı düzenlendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ile düzenlenen çalıştay, 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kilis’in kültür ve turizm değerlerinin tanıtımı amacıyla "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Kilis Paydaş" çalıştayı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ile düzenlenen çalıştay, 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştaya, Kilis Vali Yardımcısı Mesut Tabakcıoğlu, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, restoran, otel ve tarihi mekanların işletmecileri ile sektör temsilcileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Birbirimizi bulduk, mutluyuz' 'Birbirimizi bulduk, mutluyuz'
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti

Kilis Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:45
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Kilis Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Efe Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Başkan Ramazan’a ziyaret

Başkan Ramazan’a ziyaret

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Öztin güven tazeledi

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Öztin güven tazeledi

İlçe Belediye Başkanlarından ziyaret

İlçe Belediye Başkanlarından ziyaret

İlçe Belediye Başkanlarından ziyaret

İlçe Belediye Başkanlarından ziyaret

Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor

Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor

Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor

Hayaline devlet desteğiyle kavuşan kadın girişimci yurt dışına tavuk satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.