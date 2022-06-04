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Kilis'in "kırk semseği" coğrafi işaretle tescillendi

04.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'in "kırk semseği" coğrafi işaretle tescillendi

KİLİS (AA) - Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Kırk semseği" coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis Belediyesinin "Kırk semseği" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis mutfağının değerlerini tescil ettirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ramazan, "Kilis kültürümüzde ve mutfağımızdaki kendine has tadıyla ayrı bir yeri olan Kilis kırk semseğinin coğrafi işaret tescilini alarak Kilisimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

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