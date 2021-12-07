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Kilis'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı

07.12.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı

KİLİS (AA) - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik kapsamında temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyelerini Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşıladı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Salih Aru ve Kuvayi Milliye Derneği Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, atalarının 100 yıl önce tarihte benzeri az görülen bir destan yazdığını söyledi.

Ramazan, Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de "İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler" sözünün daha milli mücadelenin başında, Kilis'in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yerde durduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Ramazan, şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakarlıklar, bugün bizlerin çalışma azmi ve kararlılığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. Kilislilerin azim ve kararlığı, çalışkanlığı ve vatanına duyduğu derinden sevgi, nesilden nesile aktaracağımız en kıymetli mirasımız olacaktır."

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de, 7 Aralık Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı, öğretmenlerin katılımıyla oluşturulan grubun konserinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Kuvayi Milliye Derneği üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Öndeş Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Öndeş Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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