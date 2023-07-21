Kilisliler kavurucu sıcakta ’bici bici’ ile serinliyor

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Kilis’te kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, yöresel soğuk tatlılara yöneldi. Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaşması nedeniyle zor günler yaşayan Kilisliler, dışarı çıktıklarında bol miktarda "haytalı" olarak da bilinen "bici bici" tüketiyor. Muhallebi, buz püresi, nişasta, mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbet ile yapılan bici bicinin kasesi 20 TL’den alıcı buluyor.

Bici bici üretiminde 3’üncü kuşak olduklarının altını çizen baklava ustası Sinan Gözüuykulu, herkesi bici bici yemeye davet etti.

Gözüuyku, ‘‘Bici bici sektörü bize dededen bize kaldı. 1970 yıllarında beridir bu işle uğraşan dedem emekli oldu babama kaldı babamda emekli olunca bayrağı ben alarak, Allah nasip ederse benden sonra da çocuklarım devam edecek. Kilis’te sıcaklıkların arttığı dönemlerde vatandaşların serinleten farklı bir tadın peşinde olduğunu fark ettik. Biz de rahmetli dedemin yaptığı bici bici yani haytalıyı tekrar Kilis’e kazandırdık. Çok güzel olumlu dönüşler aldık. Gül şerbetinden yapılan tatlının içinde buz ve sütten yapılmış tarifi sadece ailemizin bildiği muhallebi var. Sıcaktan bunalan vatandaşları serinleten lezzete herkesi bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Son yılların en sıcak hava şartlarında bile çalışan su tesisatı ustası Ahmet Yalçın, "Bu sıcaklarda su tesisatı üzerine çalışıyorum. Dam ve çatılara güneş enerjisi montajı için çıkıyoruz ve havalar çok sıcak oluyor. 50 sene önce Kilis’te bici bici satılırdı şimdi ise şehrimize tekrardan geldi ve çok mutlu olduk. Özellikle sıcak havalarda bici biciyi herkese tavsiye ediyorum’’ dedi.

