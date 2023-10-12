Kilis'te 10 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor

Yavuzlu köyünde sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler, ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor.

Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, kentte 10 bin dekar alanda yaklaşık 40 bin ton Hicaz narı yetiştirildiğini söyledi.

Şu an hasadı yapılan narların tamamının ihraç edileceğini dile getiren Özdemir, "Almanya, Katar, Irak gibi birçok ülkeye buradan ihracat yapmaktayız. Bu da ilimiz için önemli. Giderek üretim alanı artıyor." dedi.

40 hektarda nar üretimi yapan Mehmet Sakar da rekolteden memnun olduğunu belirterek, ürünlerini Avrupa'ya ve diğer ülkelere ihraç ettiğini kaydetti.

